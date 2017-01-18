Во Львове из психбольницы сбежала россиянка, облившая кислотой сотрудницу ЗАГСа

Из Львовской психиатрической больницы убежала 30-летняя Елена Яковлева, которая в сентябре прошлого года облила кислотой сотрудницу местного ЗАГС. Яковлева находилась в заведении на судебно-психологической экспертизе. Теперь ее разыскивает полиция.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

В декабре она посреди ночи разбила окно камнем в Личаковском отделении полиции.

Нападение Яковлевой на сотрудницу ЗАГС произошло в связи с отказом чиновницы выдать Яковлевой свидетельство о рождении ребенка, которого она оставила в роддоме (поэтому прав на получение документа не имела). По этой ситуации против Яковлевой полиция открыла уголовное производство.

По постановлению суда от 21 декабря Яковлеву поместили в медзаведение для прохождения принудительной экспертизы.

Яковлева приехала во Львов из России в июне прошлого года, неоднократно привлекала внимание полиции в связи с хулиганскими выходками.