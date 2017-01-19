ГПУ задержала сотрудников прокуратуры Запорожской области за сбыт наркотиков

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В Генеральной прокуратуре Украины заявили о задержании сотрудников прокуратуры Запорожской области, которые сбывали наркотики.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко.

"Генеральная инспекция вместе с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области", - написал он.

Напомним, ранее в Херсоне задержали местного прокурора, вымогавшего деньги за переквалификацию уголовного дела.

Роман Свиридов

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