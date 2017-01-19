Выдали во время революции: При обыске в «Lexus» обвиняемого во взяточничестве Романчука нашли автомат

Во время обыска по месту жительства бывшего первого заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука в его автомобиле «Lexus» обнаружили автомат, похожий на автомат Калашникова, и патроны к нему.

Информация об этом прозвучала в ходе судебного заседания по обвинению Романчука во взяточничестве в четверг, 19 января, в Центральном районном суде Николаева, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам самого Романчука, обнаруженный автомат ему выдали во время Революции Достоинства.

Кроме этого, он настаивал, что найденное в доме – это имущество его бывшей жены, которая к нему более не имеет никакого отношения. Он же лишь снимает квартиру в доме, о чем заявлял правоохранителям во время обыска.

При этом Романчук признал, что из всего изъятого, ему принадлежит автомат, пять икон, около 250 грамм золота и еще некоторые вещи. К тому же он заявил о пропаже принадлежащих ему ценностей, информации о которых нет в протоколе обыска. В частности, по его словам, исчезла звезда Героя Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Романчук обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»), а именно в том, что «требовал и получил» 90 тысяч долларов от бизнесмена за использование служебных полномочий для получения специального разрешения на добычу и не препятствование предпринимательской деятельности в дальнейшем.