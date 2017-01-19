На Николаевщине пройдут учения ВМС – граждан просят не беспокоиться из-за техники и блокпостов

На текущей неделе на территории Одесской и Николаевской областей пройдут военные учения.

Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил Украины на своей странице в «Fаcebook».

В рамках учений на Николаевщине и Одесчине будут передвигаться колонны военной техники, будут развертывать блокпосты на путях движения и проводить другие мероприятия.

«В связи с этим просим с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий. Также обращаемся с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ВМС намерены обучать в Николаеве экипажи для бронированных катеров.