На Николаевщине пройдут учения ВМС – граждан просят не беспокоиться из-за техники и блокпостов

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На текущей неделе на территории Одесской и Николаевской областей пройдут военные учения.

Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил Украины на своей странице в «Fаcebook».

В рамках учений на Николаевщине и Одесчине будут передвигаться колонны военной техники, будут развертывать блокпосты на путях движения и проводить другие мероприятия.

«В связи с этим просим с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий. Также обращаемся с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие», - отмечено в сообщении. 

Напомним, ранее сообщалось, что ВМС намерены обучать в Николаеве экипажи для бронированных катеров.

Вадим Богданов

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