Одного из участников дебоша в центре Николаева доставили в райотдел за избиение жену на глазах их ребенка

В четверг, 19 января, Артем Слободянник - один из участников дебоша в центре Николаева, который находится под домашним арестом, был доставлен в Ингульский райотдел за избиение своей жены на глазах их ребенка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил один из очевидцев задержания.

Напомним, что в ночь с понедельника на вторник, 30 августа, на пересечении улиц Соборной и Адмирала Макарова в Николаеве двое молодых людей устроили семейные разборки, бросаясь при этом на прохожих. Одного по имени Артем полиция задержала, одев на него наручники, после того, как он продолжительное время бросался на людей и на самих полицейских, ругаясь на них нецензурной бранью и бросая в их адрес угрозы. Второй, Геннадий Симов, два раза ударил в лицо прохожего мужчину, после чего сам на своем автомобиле «Mercedes» поехал в райотдел за своим товарищем.

По словам очевидца задержания, Слободянник, который предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил жену, после чего та вызвала полицию.

Как сообщили в управлении патрульной полиции, действительно в этот вечер в 21.50 был вызов. В полицию поступила информация от женщины, что ее избил муж на глазах их ребенка. Прибывший наряд доставил нарушителя в Ингульский райотдел полиции.

В свою очередь, в отделе коммуникаций ГУ НП Николаевской области сообщили, что по факту заявления об избиении было возбуждено производство по ч.1, ст.125 («Умышленное легкое телесное повреждение»).

По информации «Преступности.НЕТ», на данный момент времени, Слободянник находится дома, так как статья, по которой было возбуждено уголовное производство, классифицируется, как не тяжелая.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Артем Слободянник, один из участников дебоша в центре Николаева,заявлял, что в ночь, когда произошел инцидент, он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а у него «просто сдали нервы».

В сентябре Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под домашним арестом Артему Слободяннику. В декабре суд продлил нахождение под домашним арестом для николаевских дебоширов.