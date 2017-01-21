Мексика выдала США лидера картеля «Синалоа» - наркобарона «Коротышку»

Мексика выдала США наркобарона Хоакина «Эль Чапо» («Коротышку») Гусмана.

Об этом сообщает «Левый берег».

В США «Коротышку» обвиняют в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Суд в Мехико отклонил апелляцию Гусмана на решение по экстрадиции. Минюст США приветствовал сообщение об экстрадиции, заявив о «благодарности правительству Мексики» за сотрудничество.

В 2009 году США обвинили Гусмана и еще нескольких лидеров его наркокартеля «Синалоа» в создании схемы по ввозу в страну более 130 килограммов кокаина между 1990-м и 2005 годом. Гусману также предъявлены отдельные обвинения в Аризоне, Калифорнии, Техасе, Иллиноисе, Нью-Йорке, Флориде и Нью-Гэмпшире. Гусман был пойман в январе 2016 года. До этого он дважды сбегал из особо охраняемых тюрем в Мексике.