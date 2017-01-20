В Стамбуле неизвестные обстреляли из гранатомета здание управления безопасности

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В Стамбуле на здание местного управления безопасности было совершено нападение с использованием гранатомета.

Об этом сообщает CNNTurk.

Согласно полученной информации, по Стамбульском управлению безопасности на улице Ватан неизвестные открыли огонь из гранатомета.

Сообщается, что в результате обстрела пострадавших нет.

"На здание было совершено нападение с использованием гранатомета. Заряд попал в стену внутреннего двора здания управления безопасности. Погибших или пострадавших среди сотрудников нет", – сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин.

Также известно, что полиция начала "широкомасштабную операцию" для того, чтобы задержать преступника.

Андрей Семенов

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