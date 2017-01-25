В Николаеве 15-летний уголовник стащил у девушки «iPhone» и продал его прохожему

В Николаеве полиция задержала 15-летнего подростка, который вместе со своим товарищем стащил «iPhone 6» у 23-летней девушки.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По словам девушки, недалеко от остановки общественного транспорта на проспекте Центральном к ней подошли двое подростков и завели с ней разговор. Пока один отвлекал девушку, другой достал из кармана ее куртки мобильный телефон и попытался уйти.

«В этот момент потерпевшая заметила действия злоумышленника, схватила его за одежду и потребовала, чтобы он вернул ей похищенное. Подросток уверял девушку, что она что-то напутала, и быстро ушел, позвав за собой и своего друга. Возмущенная девушка осталась стоять на месте и в поисках мобильного проверяла содержимое своей сумки и карманов. Тут она заметила, как один из подростков передает другому только что похищенный гаджет. Она догнала грабителей и потребовала отдать ей телефон. Но, как и в первый раз, ее усилия были напрасными. Подростки убежали, а потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, подробно описав приметы грабителей», - отмечено в сообщении.

Оперативники задержали одного из подростков, который ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за имущественные преступления. Подросток признался в содеянном и в присутствии родственников и законного представителя рассказал, как все происходило. По его словам, чужое имущество он в тот же день продал прохожему за 400 гривен. По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Решается вопрос о сообщении несовершеннолетнему о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что суд в Николаеве арестовал двоих подростков, задержанных за избиение и ограбление школьника.