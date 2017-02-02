Житель Николаевщины со своим сыном несколько раз обокрали один и тот же дом

В Николаевском районе Николаевской области полиция задержала 54-летнего отца и его находящегося на условном сроке 20-летнего сына, которые совершили несколько краж из одного и того же дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам потерпевшего владельца дома, он часто ездит в командировки и оставляет свое жилье без присмотра. В очередной раз, вернувшись домой, он обнаружил, что с входной двери сорван навесной замок, а из дома исчезли телевизор и стиральная машинка. Кроме того, из подсобного помещения исчезли электроинструменты, запчасти и металлические изделия.

Полиция задержала подозреваемых – по словам злоумышленников, им срочно нужны были деньги, всего они в течение четырех суток проникали на территорию домовладения и выносили оттуда вещи. Сейчас похищенное имущество возвратили владельцу. Часть вещей еще находилась дома у злоумышленников, а вот электротехнику изъяли у граждан, которым воры ее продали.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцы самостоятельно задержали мужчин, которые собирались «обчистить» гаражи.