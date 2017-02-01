В зоне АТО погиб десантник из Николаевщины – у него остались четверо детей

Сергей Пацула В зоне АТО на Донбассе 1 февраля погиб 32-летний николаевский солдат-контрактник Сергей Васильевич Пацула.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Солдат погиб во время выполнения специального боевого задания в районе населенного пункта Тоненькое в Донецкой области. Сергей служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

На военную службу он был призван Баштанским районным военкоматом. У него остались жена и четверо детей.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 января, на востоке Украины под обстрелами боевиков погиб командир взвода, боец 79-й десантно-штурмовой бригады Роман Гульченко.