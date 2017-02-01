На Львовщине СБУ задержала на взятках трех полицейских

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве трех сотрудников одного из отделов Национальной полиции во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что полицейские требовали восемь тысяч гривен от местного жителя за закрытие уголовного производства. Фигурант этого дела подозревался в нанесении телесных повреждений другим лицам в результате ДТП.

Правоохранителей поймали с поличным: сотрудники спецслужбы задержали нечестных копов во время получения денег.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, на Херсонщине СБУ задержала на взятке начальника отдела Нацполиции.