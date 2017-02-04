Суд арестовал с залогом в 800 тысяч гривен топ-менеджера НБУ, пойманного на получении $35 тысяч взятки

Печерский райсуд Киева арестовал с возможностью выйти под залог 800 тысяч гривен директора департамента платежных систем Национального банка Украины Сергея Шацкого.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Трех сообщников Шацкого, которые выступали в роли посредников, отправили под домашний арест.

Шацкий требовал 35 тысяч долларов (примерно 960 тысяч гривен) за регистрацию платежной системы «Платисервис», которая состоялась 24 января этого года. 2 февраля при получении последней части взятки в размере 25 тысяч долларов его задержали вместе с тремя посредниками, один из которых – гражданин Азербайджана.

Система «Платисервис» создана для осуществления переводов наличных и безналичных средств в национальной валюте от физлиц в пользу физлиц и юрлиц в пределах Украины. Ее расчетным банком является «Аккордбанк».