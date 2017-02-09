Апелляционный суд отправил за решетку николаевца, который раньше отделывался условными сроками

Апелляционный суд Николаевской области за кражи приговорил к 4 годам тюрьмы неоднократно ранее судимого жителя Очаковского района Богачева.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

В августе прошлого года Богачев на базе отдыха «Надежда» в Очакове повредил дверь одной из комнат и пытался похитить из нее имущество на общую сумму 3 тысячи 650 гривен. Однако владелец имущества увидел Богачева и помешал ему. В тот же день Богачев через открытую дверь проник в сторожку на этой же базе и похитил имущество на 500 гривен.

Очаковский горрайонный суда приговорил Богачева к 4 годам лишения свободы и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года. Прокуратура обратилась в апелляционный суд с требованием назначить осужденному не условный срок, а реальное тюремное заключение.

«Апелляционная инстанция признала наказание в приговоре недостаточно мотивированным и обоснованным. Как следует из повторно исследованных материалов производства, обвиняемый Богачев, начиная с 2009 года, неоднократно привлекался к уголовной ответственности и освобождался от отбывания наказания с испытательным сроком. Однако в период испытательного срока он совершал новые преступления», - рассказали в апелляционном суде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве апелляционный суд отменил условный срок рецидивисту, ограбившему женщину.