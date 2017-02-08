В Баштанке несовершеннолетние девушки заявили, что два года назад их развращал знакомый

В городе Баштанка на Николаевщине две несовершеннолетние девушки возрастом 17 и 15 лет заявили в полицию, что еще летом 2015 года их развращал 51-летний знакомый.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«По словам несовершеннолетних, в августе 2015 года они вдвоем пешком возвращались домой, когда возле них остановился автомобиль. За рулем был знакомый мужчина, которого они раньше видели на собраниях религиозной направленности, которые несовершеннолетние уже долгое время посещали. Водитель предложил подвезти подростков, которым на тот момент было 13 и 15 лет».

«По словам девушек, во время движения автомобиля мужчина позволял себе трогать их руками за интимные места. Обменявшись номерами телефона с одной из подростков, правонарушитель позвонил несовершеннолетним через несколько дней и предложил покататься снова. Во время встречи одна из девочек сняла противоправные действия мужчины на мобильный телефон», - отмечено в сообщении.

Подростки говорят, что сразу сообщить родителям и обратиться в полицию они боялись якобы потому, что их запугал злоумышленник.

«Мужчина, на которого девушки указали, как на своего обидчика, подтвердил, что подвозил девушек и сказал, что держал их за колени. Любые другие свои действия, о которых рассказали школьницы, мужчина отрицает», - рассказали в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по частям 1 и 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины («Развращение несовершеннолетних»). Предоставленную школьницами видеозапись направили на проведение соответствующей экспертизы.

Напомним, ранее жительница Николаева обвинила 11-классника в развращении ее 14-летней дочери.