НАБУ задержало троих николаевцев, подозреваемых в причастности к крупным хищениям на Южно-Украинской АЭС

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины задержали и сообщили о подозрении пяти лицам, которые якобы организовали и реализовали схему завладения деньгами Южно-Украинской АЭС в сумме 10 миллионов 520 тысяч 800 гривен при проведении тендеров на закупку электротехнического оборудования.

Об этом сообщил глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в социальной сети «Facebook».

По его словам, участники преступной схемы обеспечили победу в торгах подконтрольного им предприятия, которое поставила электрощитовое оборудование на Южноукраинскую АЭС по завышенной цене, сформированной с помощью группы фиктивных предприятий города Николаева.

«Всем задержанным инкриминируется преступление, предусмотренное частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины», - сообщил Холодницкий.

После этого прокуроры обратились с ходатайством в суд с тем, чтобы четырем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога (трем - в размере причиненного ущерба, то есть 10 миллионов 500 тысяч гривен, еще одному – 4 миллиона гривен), а пятому – в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением средства электронного контроля (по информации «Преступности.НЕТ» он пошел на сотрудничество со следствием, за что его решили не сажать в СИЗО).

«Одним из задержанных оказался житель Николаева, который, используя ряд предприятий, в которых он был учредителем и директором, а также ряд других подконтрольных ему предприятий, обеспечил вывод похищенных денег в наличную форму и дальнейшее их присвоения участниками преступной схемы», - отметил Назар Холодницкий.

Тем временем, как рассказал глава антикоррупционной прокуратуры, 8 февраля 2016 года около 23 часов вечера при рассмотрении ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в зал судебных заседаний Соломенского районного суда Киева приехали народные депутаты Украины от партии «Блок Петра Порошенко», избранные от Николаевской области Давид Макарьян и Александр Ливик, которые подали ходатайство судье с просьбой взять подозреваемого на поруки и избавить его от участи находится в следственном изоляторе.

Народные депутаты Давид Макарьян и Александр Ливик

Однако, как отметил Холодницкий, якобы из-за принципиальной позиции прокуроров, которые, в частности, обратили внимание следственного судьи на возможный конфликт интересов из-за пребывания народного депутата Александра Ливика, который находится в должности председателя подкомитета по вопросам нетрадиционных и возобновляемых источников энергии Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, суд отказал в удовлетворении их ходатайств о поруки и все-таки избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 520 тысяч 800 гривен.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» собственные источники в НАБУ, из пяти задержанных двое оказались жителями Киева и трое – жителями Николаевской области, один из которых – инженер Южно-Украинской АЭС, а двое – николаевские предприниматели Дмитрий Лысенко и Леонид Гусев. Именно за последнего якобы и пытались ручаться николаевские нардепы Макарьян и Ливик.

Кроме того известно, что задержанный и арестованный подозреваемый в участии в данной схеме Дмитрий Лысенко является родным братом бывшего заместителя начальника Управления СБУ в Николаевской области периода 2013-2014 годов. Именно в это время по информации НАБУ и была «провернута» указанная схема по выводу денег из Южно-Украинской АЭС, о раскрытии которой сегодня рапортуют антикоррупционная прокуратура и НАБУ.