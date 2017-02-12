Экс-бойца Нацгвардии США осудили за поддержку ИГИЛ

Бывшего солдата Национальной гвардии США приговорили к 11 годам заключения за помощь «Исламскому государству».

Об этом сообщает ВВС.

27-летнего натурализованного американца Могамеда Джаллоха обвинили в материальной помощи иностранной террористической организации в октябре прошлого года.

Джаллох также признался следователям, что планировал поездку в Ливию и разрабатывал идею вооруженного нападения на американских солдат.

Джаллох ушел из Национальной гвардии, когда начал слушать лекции радикального клирика Анвалем эль-Авлаки, говорится в заявлении Департамента юстиции США.

На суде Джаллох назвал свои контакты с «ИГИЛ» «флиртом», объяснив это тяжелым детством в разрушенной войной Сьерра-Леоне.

Напомним, в Турции в ходе спецоперации задержали несколько сотен подозреваемых в связях с ИГИЛ.