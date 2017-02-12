На Николаевщине в исправительной колонии повесился заключенный, – СМИ

В субботу, 11 февраля, в Ольшанской исправительной колонии (№53), Николаевской, один из осужденных совершил самоубийство путем повешения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в исправительном учреждении.

ЧП произошло в локальной зоне отделения ресоциализации.

Погибший мужчина, житель Николаевской области, был осужден за кражу к 4 годам лишения свободы. На место прибыли сотрудники прокуратуры Николаевской области и оперативно-следственная группа полиции.

«По информации источника, основной причиной, побудившей осужденного совершить самоубийство, рассматривают несогласие с приговором суда. В настоящее время по обстоятельствам совершенного суицида проводится служебная проверка», – сообщает издание.

Напомним, ранее житель Одесской области Дмитрий Погорелов, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, попытке массового убийства в Одессе и двух поджогах, свел счеты с жизнью в следственном изоляторе.