Патрульные нашли у николаевца пистолет, нож и два пакетика с наркотиками

Патрульные 12 февраля нашли у 35-летнего жителя Заводского района Николаева наркотики, пистолет и нож.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 11:00 на улице Пограничной патрульные увидели мужчину, который при их появлении резко развернулся и хотел скрыться.

«При общении с мужчиной инспекторы увидели, что у него на ремне висит нож. Он сообщил, что постоянно носит его для самозащиты. Инспекторы решили провести поверхностную проверку и в присутствии двух свидетелей нашли в кармане кофты у мужчины два пакетика. В одном из них находилось вещество зеленого цвета растительного происхождения, а в другом порошок белого цвета. Кроме того, у мужчины инспекторы нашли предмет, похожий на пистолет. Подозреваемый пояснил, что найденное у него вещество является наркотиком и он его приобрел для собственного употребления. На место происшествия патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные задержали николаевца, который ночью заглядывал в окна на первом этаже.