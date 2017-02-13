В Днепре возле входа в кафе мужчина подорвал себя на гранате

В Днепре 43-летний местный житель покончил жизнь самоубийством, взорвав гранату на выходе из кафе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Примерно в 11:00 мужчина зашел в кафе по ул. Молодогвардейской в Самарском районе города, заказал чашку кофе, выпил ее и ушел. Затем на выходе из кафе прогремел взрыв. По предварительной информации, мужчина сам выдернул чеку гранаты Ф-1.

Никто из посетителей и работников кафе не пострадал. По предварительной версии правоохранителей, мужчина привел в боевую готовность гранату с целью покончить жизнь самоубийством.

Напомним, на Ровенщине в кафе военный, хвастаясь гранатой, ранил шестерых человек