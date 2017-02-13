На недавно отремонтированных Варваровском и Ингульском мостах снова появились ямы

Асфальтное покрытие мостов в Николаеве снова требует ремонта. Многочисленные выбоины и ямы есть и на Ингульском, и на Варваровском мостах.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Повреждения асфальтного покрытия патрульные полицейские заметили во время надзора за дорожным движением. Ямы, выбоины и другие разрушения дорожного полотна зафиксированы ими на обоих главных городских мостовых переходах. Кроме этого, на проезжей части Варваровского моста отсутствуют две решетки ливневой канализации.

Для устранения обнаруженных разрушений асфальтобетонного покрытия полиция направила предписание в Службу автомобильных дорог в Николаевской области. Патрульные полицейские обещают проконтролировать исполнение предписания дорожно-коммунальными организациями.

Напомним, что дорога на обоих мостах ремонтировались относительно недавно - на Варваровском в июне 2015 года, а на Ингульском в сентябре 2015 года. При этом Ингульский мост после ремонта не смогли развести, чтобы пропустить в гавань корабли.