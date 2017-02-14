В Николаеве прохожие задержали двух подозреваемых в кражах

В Николаеве 12 февраля в двух разных случаях неравнодушные прохожие задержали подозреваемых в кражах.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 14:00 патрульные получили сообщение о краже на улице Малой Морской. На месте инспекторов уже ждали 74-летний заявитель и двое мужчин, которые держали третьего.

«Оказалось, что 29-летний подозреваемый пришел в гости к своему знакомому, а когда уходил, похитил у него мобильный телефон. Пенсионер сразу заметил кражу и начал кричать в окно: «Держите вора!». На его крики отреагировали двое прохожих. Во время проверки патрульные нашли у подозреваемого похищенный телефон», - рассказали в полиции.

А примерно в 15:00 инспекторы получили сообщение о краже на рынке на улице Космонавтов. Оказалось, что 25-летний мужчина зашел в магазин, надел зимнюю куртку и вышел на улицу. Но работница магазина вовремя это заметила и начала кричать, поэтому вора сразу задержали прохожие. Мужчина своей вины не отрицал. В обоих случаях патрульные доставили подозреваемых в отдел полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец задержал мужчину, который отобрал на улице телефон у школьника.