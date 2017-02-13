На Николаевщине злоумышленники угнали, разобрали и сожгли автомобиль

В Веселиновском районе Николаевщины полиция задержала трех местных жителей, подозреваемых в причастности к угону автомобиля «ВАЗ-2108».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратился 26-летний парень, который сообщил, что вечером 9 февраля он оставил свой автомобиль на 10 минут без присмотра и машину угнали. На следующий день оперативники установили личность подозреваемого – им оказался 30-летний ранее судимый за разбойное нападение местный житель.

«По словам злоумышленника, он проходил вдоль улицы, обратил внимание на автомобиль, стоявший без присмотра, и решил его похитить. Уже находясь за рулем легковушки, вор вспомнил, что в Веселиново у него есть товарищи, которые могут помочь разобрать и перепродать запчасти от автомобиля. Сообщники реализовали задуманное. Пригнав машину на поле на окраине Веселиново, они сняли колеса и другие ценные запчасти, а сам автомобиль подожгли», - отмечается в сообщении.

Полицейские установили и подельников угонщика – 42-летнего мужчину и его 24-летнего пасынка. Сейчас собрана доказательная база о причастности задержанных к совершению других краж, в частности, зерна и минеральных удобрений у местного фермера. Запчасти и колеса, которые остались от автомобиля, возвратили владельцу.

А 10 февраля в Веселиново в полицию обратился 49-летний местный житель, который также сообщил об исчезновении своего автомобиля. По словам мужчины, в ночь на 10 февраля он на «Москвиче-412» приехал в гости к своей подруге. Во время застолья к ним присоединились еще двое мужчин.

«Утром на следующий день мужчина заметил, что исчезли и его транспортное средство, и двое знакомых, с которыми он накануне «отдыхал». Полицейские установили местонахождение «собутыльников» заявителя. По словам парней возрастом 18 и 20 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, автомобиль они взяли, чтобы поехать по делам в Одесскую область, после чего планировали вернуть владельцу его машину», - отмечено в сообщении.

Теперь подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. Транспортное средство возвратили владельцу.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности того, как на Николаевщине наемные рабочие ограбили управляющего фермой.