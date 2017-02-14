«Идут разборки», - депутат связал покушение на николаевского бизнесмена с арендой помещения в Бюро СМЭ

Максим Невенчанный Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный связал недавнее покушение на предпринимателя из похоронного бизнеса Дмитрия Макса с тем, что он арендует помещение в Бюро судмедэкспертизы.

Об этом он заявил в понедельник, 13 февраля, в ходе очередного заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики, охраны здоровья, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма Николаевского областного совета.

Невенчанный намекнул, что помещение ему сдали в аренду после того, как его супруга Оксана Корсак, будучи общественницей, активно критиковала Маргариту Капусту, которая на тот момент возглавляла управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

- В Бюро судмедэкспертизы арендует помещение ЧП «Макс» Дмитрий, который пострадал, в него стреляли уже в который раз. Перед этим пару раз писали статьи про него о том, что он вымогает деньги с людей, у которых умерли родственники. Вопрос в чем. Его жена, Оксана Корсак, вместе с Татьяной Локацкой - общественницы, активно месяц назад выступали против Капусты, потом они резко перестали выступать против Капусты, потом они стали арендовать 42 квадрата в судмедэкспертизе, и сейчас появляется большое количество разборок, как я понимаю бизнесовых, а ни в коем случае не политических. Потому что политиком его (Дмитрия Макса, – ПН) очень тяжело назвать. Либо необходимо этого человека оттуда выселять, либо дать возможность всем предпринимателям размещаться в судмедэкспертизе и сделать там окошки приема, чтобы каждый предприниматель, желающий осуществлять похоронную деятельность, мог иметь там свой офис, - считает депутат.

В сложившейся ситуации он усматривает конфликт интересов, в связи с чем попросил и главу профильной комиссии Николая Лучного, и главу областного совета Викторию Москаленко взять ситуацию под личный контроль.

- Как видите, идут разборки. То ему стреляли по ж**е, потом в лицо. Может, в следующий раз будут боевые патроны. Здесь есть конфликт интересов, - заявил он. - Есть общественники, которые пользуются определенными преференциями, которые начинали трогать Капусту, потом они перестали трогать Капусту, получили помещение в судмедэкспертизе. В мужа общественницы Корсак стреляют. Видно бизнес-конфликт. Либо уже посдавать помещения всем предпринимателям, которые есть (в этом бизнесе – ПН), сделать из судмедэкспертизы офис приема, либо никого не допускать. Есть подыгрывание!

Позже на комиссию пришла начальница управления по коммунальной собственности ОГА Ольга Видина, которая объяснила, что помещение Дмитрию Максу в Бюро СМЭ было сдано в аренду на законных основаниях – кроме него никто не заявился.

- Существует порядок, утвержденный депутатами, о сдаче в аренду коммунального имущества. Прописывается он тройственно – нашим управлением, Бюро судмедэкспертизы, как балансодержателем и арендатором, - сказала она. - Арендатор может заявиться самостоятельно. Он, зная о том, что есть свободные площади, может обратиться к балансодержателю: не возражает ли он слать в аренду эти площади. Балансодержатель сказал, что на данный момент он не нуждается в этих площадях. После этого собирается определенный пакет документов, с которыми они обращаются к нам. Мы печатаем объявление в газете («Рідне Прибужжя») и узнаем, может кто-то еще хочет прийти на эти площади. Ждали промежуток времени, пока было объявление. Никто не пришел. Вот и сдали в аренду. Объявление по закону висит 2 недели. Вся процедура была выполнена полностью.

Ранее сообщалось, что утром 1 февраля на Дмитрия Макса во дворе Бюро судмедэкспертизы напал неизвестный. Нападавший несколько раз выстрелил бизнесмену в голову из травматического пистолета и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели операцию. Аналогичное нападение на Макса практически на том же месте совершили в августе 2016 года, когда злоумышленник несколько раз выстрелил ему в ноги.