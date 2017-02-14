На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести подростка

На Николаевщине Казанковское отделение полиции разыскивает пропавшего без вести 15-летнего Артура Александровича Леоненко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Леоненко является учеником Казанковского профессионального аграрного лицея. Около 17:00 13 февраля он покинул общежитие учебного заведения и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, сутулый, волосы средней длины темные, глаза темного цвета. Был одет в болоньевую куртку черного цвета, черные джинсы, сапоги камуфляжной расцветки, черную вязаную шапку.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение подростка, обратиться в Казанковское отделение полиции по адресу: Казанка, улица Мира, 196, или по телефонам (05164) 9-15-09, (0512) 53-13-96, 099-60-90-142, 068-79-88-215.