На Николаевщине произошел конфликт со стрельбой с участием экс-главы райсовета и работников облэнерго

Вячеслава Печерица Ранним утром во вторник, 14 февраля, в селе Пересадовка Витовского (Жовтневого) района произешел конфликт со стрельбой между экс-главой Жовтневого райсовета Вячеславом Печерицей и работниками «Николаевоблэнерго».

Об этом сообщают «Новости-N».

Работники облэнерго Владимир Байрат и Алексей Прасолов утверждают, что ночью на улице Ленина они проводили проверку нагрузки линии электропередач. В один момент в их направлении с требованием остановитс начал бежать вооруженный мужчина. Он выстрелил в землю и ударил прикладом Владимира Байрата. Через полтора часа на место происшествия прибыли полицейские.

Стрелявший экс-глава райсовта Вячеслав Печерица, утверждает, что произвел лишь предупредительный выстрел в воздух со своего зарегистрированного карабина «Сайга». При этом он уверяет, что никого не бил. Свои действия он объясняет тем, что якобы неизвестные проникли в его частный двор и держали в руках какую-то «трубу».

По словам Печерицы, после предупредительного выстрела неизвестные ушли со словами «это наша работа». Экс-глава районного совета говорит, что мужчины были в обычной одежде. Работники «Николаевоблэнерго» уверяют, что были же в форменной одежде предприятия и во двор не заходили.

Владимир Байрат Следы от якобы удара прикладом

Напомним, на Николаевщине частный предприниматель с сообщниками избили и спустили собаку на инспекторов облэнерго.