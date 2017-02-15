В Херсоне при получении взятки задержан депутат-«ляшковец», руководивший КП «Херсонкоммунтранссервис»

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Фото: Херсон.онлайн
В Херсоне сотрудниками местной прокуратуры, совместно с сотрудниками управления защиты экономики Нацполиции, во время получения взятки, задержаны директор и главный инженер одного из местных КП.

Об этом на своей странице в Faсebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По ее информации, вечером, 14 февраля, в Херсоне, во время получения неправомерной выгоды, разоблачен директор и главный инженер одного из коммунальных предприятий городского совета.

"Чиновники требовали и получили 10 тыс. грн. за предоставление возможности предпринимателю реализовывать горюче-смазочные материалы на территории указанного КП", - сообщила Сарган.

Оба чиновника задержаны в рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Вместе с тем, херсонская активистка Тамила Сулейманова уточнила, что задержанным оказался директор КП "ХерсонкоммунтранссервисАлександр Васильев.

Александр Васильев
"Директора КП "Херсонкоммунтранссервис" Васильева, он же по совместительству депутат городского совета, взяли на взятке совместно с главным инженером", - сообщила Сулейманова.

Инженер, по словам общественницы, выполнял роль посредника между Васильевым и незаконной автозаправкой, которая действовала на территории ХКТС.

"Взятку требовали именно за незаконное размещение АЗС", - утверждает общественница.

Стоит отметить, что Александр Васильев, помимо прочего, является депутатом Херсонского горсовета куда был избран от Радикальной партии Олега Ляшко.

 

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Преступности.НЕТ

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