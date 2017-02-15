«Бездари или предатели», – Генпрокурор раскритиковал николаевских полицейских за переквалификацию тяжких преступлений в легкие

Фото: Facebook/Лариса Сарган Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сотрудники полиции ряда областей Украины, в том числе и Николаевской, переквалифицируют уголовные производства, открытые по статьям «Разбой» и «Грабеж», как более легкие преступления.

Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями областных прокуратур в среду, 15 февраля.

– Вместо того, чтобы сосредоточить усилия на раскрытии преступлений против собственности, правоохранители МВД, в первую очередь, начинают манипулировать с данными ЕРДР. Идет речь о сокрытии тяжких преступлений против собственности – разбои и грабежи. Меняют квалификацию и потом закрывают как малозначимые. Например, в Запорожской области переквалифицировали из разбоев в легкие телесные повреждения 616 производств. Вдумайтесь. Днепропетровской – 298, Харьковской – 234, Полтавской – 143, Херсонской – 141, Ровенской – 128, Николаевской – 119, Донецкой – 109, Киев - 263. Всего по Украине каждое десятое преступление переквалифицируют в более легкое, а всего их 3156. В дальнейшем половина из переквалифицированных производств закрываются, – сказал Юрий Луценко.

До конца марта текущего года Генпрокурор потребовал от руководителей областных прокуратур, которые были им упомянуты, акты реагирования как в отношении сотрудников полиции, так и всех причастных к случаям переквалификации.

– По каждому случаю сделать анализ и минимум строгое предупреждение, при повторном – увольнение (…) Такое фармазонство как переквалифицировать тяжкие преступления в легкие, означает, что там работает или бездарь, или предатель, – резюмировал Луценко.

Напомним, как сообщалось ранее, по состоянию на 31 декабря 2016 года на счету полиции Николаевской области числится 9708 накопившихся нераскрытых преступлений, среди которых 200 убийств и почти 5 тысяч краж.