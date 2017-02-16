В Николаеве разыскивают свидетелей ДТП, в котором «Suzuki» сбил насмерть женщину

В Николаеве разыскивают свидетелей ДТП, в котором погибла жительница города Галина Семерюк.

Напомним, что трагедия случилась 2 ноября 2016 года, около 20:00, на перекрестке улиц Пограничная (Чигрина) и Московская. Женщину сбил автомобиль «Suzuki». Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии комы, спустя некоторое время она умерла.

В одном случае в «Преступности.НЕТ» обратилась Анастасия Комарова, которая просит помочь в розыске свидетелей ДТП.

«Просим отозваться любого, кто сможет прояснить ситуацию! Не будьте равнодушны! Звоните по номеру 0938196655!» - написала она на редакционную почту.

В комментарии «Преступности.НЕТ» родственники погибшей женщины предположили, что Анастасия Комарова может представлять сторону водителя «Suzuki». По их словам, материалы дела уже находятся в прокуратуре и в скором времени их направят в суд. Родственники погибшей Галины Семерюк также разыскивают свидетелей – очевидцы инцидента могут обратиться по телефону 0637573655 и 0686302650 (Екатерина).