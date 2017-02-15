В Киеве СБУ задержала на взятке в 112 тысяч гривен чиновника управления гоструда

В Киеве в среду, 15 февраля, сотрудники прокуратуры и СБУ разоблачили во взяточничестве главного государственного инспектора Главного управления Гоструда Украины в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Чиновник требовал от представителя частного предприятия взятку в сумме 112 тысяч гривен. За взятку инспектора управления должен обещал выдать разрешительные документы на функционирование восьми газовых заправок на территории Киева и области.

Злоумышленник задержан сразу после получения им денежных средств. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с местной прокуратурой задержали на взятке в 21 тысячу гривен главного государственного инспектора Главного управления Гоструда в Одесской области.