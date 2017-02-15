Дело уроженки Николаевщины, бросившей своих детей умирать от голода, переквалифицировали по статье «Убийство»

Прокуратура Киева переквалифицировала действия Владиславы Трохимчук, подозреваемой в доведении до голодной смерти своего ребенка, по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Напомним, ранее в Киеве 20-летняя уроженка Николаевской области Владислава Трохимчук оставила двух детей одних дома на девять дней, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а ее двухлетняя дочь находилась в бессознательном состоянии. Тогда девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

К запертым в квартире детям приходила их бабушка и полицейские, но они не попали в квартиру. В свою очередь в полиции заявили, что их не вызывали к брошенным матерью на 9 дней детям. Кроме того, Трохимчук постоянно просила деньги на фальшивую болезнь своей дочери.

Ранее действия женщины были квалифицированы по части 3 статьи 135 УК Украины («Оставление в опасности, повлекшее гибель человека»).

«Однако, как установило следствие, оставив детей на произвол судьбы, женщина осознавала последствия их девятидневного голодания и имела возможность сообщить, где и в каком состоянии они находятся. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти годовалого мальчика», - заявили в прокуратуре.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей, она арестована без права на залог.