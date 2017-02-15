Налоговик Януковича признал вину, заплатил 130 миллионов и понес условное наказание

Андрей Головач Налоговик времен экс-президента Виктора Януковича Андрей Головач пошел на сделку со следствием и заплатил в казначейство 130 миллионов гривен.

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко во время пресс-конференции в среду.

По его словам в 2016 году в ходе расследования уголовных преступлений, ГПУ возместило государству 560 миллионов гривен.

«Наконец начали использовать институт соглашения к подозреваемым чиновникам. У нас есть десятки соглашений с высокопоставленными по резонансным делам, которые признают себя членами организованной преступной группировки во главе с Януковичем», - рассказал Луценко, пишет «Украинская правда».

«Они признают себя виновными, осуждаются судом после компенсации полностью или частичного нанесения государству ущерба», - добавил он.

В качестве примера, Луценко привел дело экс-первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Андрея Головача, которого арестовали в сентябре 2016 года по подозрению в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на три миллиарда гривен.

Луценко рассказал, что перед тем, как Головача освободили, он подписал соглашение со следствием, признал себя виновным в функционировании организованной преступной группировки во главе с Януковичем и Александром Клименко.

«Головач дал очень много показаний на руководителей этой преступной организации, а затем оплатил в государственное казначейство 130 миллионов гривен», - сказал Луценко.

«Головач был руководителем налоговой милиции долгое время, в СИЗО он провел где-то с полгода... Он дал обличающие показания... расписал схемы и действующих лиц мафиозной группировки», - добавил Луценко.

Он сообщил, что показания Головача станут доказательной базой в будущем суде по осуждению Клименко. Головач, по словам Луценко, получил условное наказание.

Напомним, военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что на счетах семьи экс-главы налоговой милиции времен Януковича проведены финоперации на 1,6 миллиарда гривен.