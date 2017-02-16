Суд разрешил полиции изъять у ДЖКХ Николаевского горсовета документы по делу «Дорлидера»

Заводский районный суд Николаева дал санкцию на проведение обыска в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и изъять документы, касающиеся ремонта дорог одесской строительной компанией «Дорлидер» в Николаеве.

Соответствующее решение суда было принято 9 февраля, передают «НикВести».

15 декабря 2016 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены данные по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины о том, что представители ООО «СК Дорлидер» и ООО «Николаевавтодор» на протяжении 2016 года на заказ Департамента ЖКХ Николаевского горсовета выполняли работы по укладке асфальтного покрытия из асфальта низшего качества и в непригодные погодные условия (дождь, снег, минусовая температура) с нарушением технического процесса укладки асфальта.

Заводский районный суд постановил дать следователям управления противодействия защите экономики Николаевской области ДЗЭ Национальной полиции Украины разрешение на временный допуск к вещам и документам, с возможностью последующего извлечения оригиналов, а именно: оригиналов договоров, приложений к договорам, спецификаций, проектно-сметной документации, заключений экспертов лабораторных исследований качества асфальтно-бетонного покрытия, выводы химического анализа асфальтно-бетонного покрытия, план-схемы по выполнению ремонтных работ дорог, расчеты калькуляции, сертификаты, справки о стоимости выполненных работ, акты выполненных работ, дефектные акты, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, платежные поручения, и другие финансово-хозяйственные документы относительно работы ООО «Строительная компания «Дорлидер».

Следователей интересует документация по таким объектам: участок дороги по проспекту Центральному в районе улицы Водопроводной (нечетная сторона); дорога по улице Паромный спуск от улицы 1 Ингульская до 2 Набережной; дорога на развязке кольцевого типа по проспекту Мира перекресток улицы Космонавтов; дорога на перекрестке улиц Космонавтов и Троицкой; дорога по проспекту Богоявленском на перекрестке с улицей Космонавтов; дорога по ул.ице Круговая от переулка 6-й Ингульский к переулку 3-й Яровой; дорога по проспекту Центральному от улицы Шоссейная до улицы Водопроводная (четная сторона); дорога по улице Лазурная от Озерной до прибрежной зоны в Николаеве; дорога по улице Троицкой от путепровода до улицы Космонавтов в Николаеве.

Доступ к документам Департамента ЖКХ следователи получили до 9 марта 2017 года.

Как известно, компания «Дорлидер» проводит немало дорожных работ в городе Николаеве, вокруг которых время от времени возникают скандалы. В частности, в ноябре 2015 года на пересечении улиц Пограничная (Чигрина) и Садовая работники ООО «Дорлидер» взялись ремонтировать дорогу во время сильного дождя. На следующий день стало известно, что уложенный асфальт предприятие снимет и за свой счет проведет работы по укладке нового асфальта.

А декабре 2016 года верхний слой асфальта, накануне уложенного фирмой «Дорлидер» на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Старокрепостной в Николаеве, начал разрушаться.

Кроме того, стоит напомнить, что в результате проверки финансовой деятельности дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания» Автомобильные дороги Украины» были обнаружены нарушения, которые повлекли потерю 8,8 миллионов гривен. В частности, за проведение ямочного ремонта предприятие незаконно выплатило 2,8 миллионов гривен. В ноябре 2015 года за ямочный ремонт автодороги госзначения Р-06 «Ульяновка–Николаев» оплачено субподрядные работы ООО «СК «Дорлидер», тогда как текущий ремонт тех же участков дорог был проведен ООО «Дорлидер» в 2014 году по заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области. При этом по условиям договора «Дорлидер» (ныне - ООО «Пивденьдортех») в гарантированный срок в течение двух лет, то есть до конца 2016 года, должно было обеспечивать непрерывную и безопасную эксплуатацию асфальтобетонного покрытия и устранения дефектов за свой счет.

Также напомним, что архитектурная инспекция несколько раз штрафовала фирму «Дорлидер», а СБУ заводила дело на «Дорлидер» за махинации на 3,2 миллиона.