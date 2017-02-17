В Гуляйполе двое местных депутатов занимались вымогательством и похитили человека

В Запорожской области двое депутатов Гуляйпольского городского и районного советов занимались похищениями людей и вымогательством денег.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

«15 января в Гуляйпольское отделение полиции поступило сообщение об избиении супружеской пары. А через два дня после этого в полицию обратился еще один местный житель с заявлением о том, что был похищен неизвестными, которые вывезли его за пределы города. Применяя физическую силу, злоумышленники требовали от мужчины деньги», - рассказали в ведомстве.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что оба преступления совершили трое жителей райцентра, двое из которых оказались депутатами местных советов.

«14 февраля упомянутым лицам письменно сообщено о подозрении и подано ходатайство об избрании в качестве меры пресечения содержание под стражей. По результатам рассмотрения судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время сроком на 2 месяца», - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве СБУ совместно с полицией задержали группировку рэкетиров.