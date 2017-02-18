Патрульные задержали мужчин, которые обчистили автомобиль николаевца

На проспекте Центральном патрульные полицейские задержали двух подозреваемых в краже двух мобильных телефонов с автомобиля николаевца.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Николаева.

16 февраля около 23:00 патрульные получили сообщение о хищении неизвестными двух телефонов с автомобиля на улице Ялтинской в Заводском районе Николаева. Потерпевший заметил кражу, когда вышел из своего домовладения. При этом он успел увидеть, как двое мужчин сели в авто красного цвета и уехали. Мужчина также запомнил фрагмент госномера автомобиля.

Вскоре, один из экипажей патрульных заметил похожий по описанию автомобиль на проспекте Центральном. В нем находились двое мужчин 35-ти и 26-ти лет. Во время проведения проверки в салоне авто, правоохранители увидели два похожих на похищенные телефона.

Прибывший на место задержания потерпевший узнал и мужчин, и свои телефоны. Патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции и передали им подозреваемых.

Напомним, в Николаеве автомобильного вора поймали, когда он грузил в такси похищенные аккумуляторы.