В рабочем кабинете ликвидатора ПАО НСЗ «Океан» провели очередной обыск – третий за полгода

Рабочее место ликвидатора ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" обыскали уже третий раз за полгода.

Об этом сообщает издание РБК-Украина, со ссылкой на слова самого ликвидатора Ирины Сербин.

По словам Сербин, очередной обыск на ее рабочем месте, в котором принимали участие около 20 сотрудников Генеральной прокуратуры и СБУ, прошел 15 февраля 2017 года.

"Обыскали мой киевский офис. Спасибо, что ничего не ломали. Что искали? То, чего у меня не могло и быть: документы по хозяйственной деятельности ПАО НСЗ "Океан", которая велась задолго до моего назначения. Я предоставила беспрепятственный доступ следственной группе к своему кабинету, ко всем документам, которыми располагаю. Все, что заинтересовало сотрудников Генпрокуратуры - это реестр кредиторов ПАО НСЗ "Океан", утвержденный судом. Только его они и изъяли, хотя этот же реестр уже есть в материалах производства, в рамках которого проходил обыск", - прокомментировала Сербин состоявшийся обыск.

Также она отметила, что не делает из произошедшего трагедию, а наоборот, всегда содействовала и "будет содействовать правоохранительным органам в установлении истины".

"Конечно, третий обыск за полгода - это не самое приятное мероприятие. И я искренне надеюсь, что обыск это не попытка надавить на меня. Думаю, он никак не связан с тем, что именно я инициировала открытие уголовного производства по факту нарушения постановления Печерского суда в Николаеве. Как известно, на предприятии, имущество которого было арестовано, неоднократно фиксировали вывоз металла и активное ведение хоздеятельности "ответственным хранителем", что незаконно. Сейчас эти факты расследуются, и всю имеющуюся у меня информацию я оперативно передаю правоохранителям", - добавила ликвидатор ПАО НСЗ "Океан".

Она также отметила, что в свою очередь, надеется на взаимность со стороны силовиков и ожидает от Генеральной прокуратуры выполнения решения Киевского апелляционного суда, который 14 ноября 2016 г. отменил постановление Печерского районного суда Киева в части передачи арестованного имущества ПАО НСЗ "Океан" на ответственное хранение директору ООО "Океан-Судоремонт" Леониду Шумило.

"К сожалению, уже прошло три месяца, а решение апелляции продолжают не исполнять. Хотя гарантии исполнения судебных решений - один из основных принципов Конституции Украины", - заявила Сербин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего хранения имущества ПАО НСЗ Океан.