На Николаевщине волонтер заступился за женщину и был жестоко избит – ему нужна помощь

Игорь Городнюк Первомайский волонтер Игорь Городнюк нуждается в помощи после жесткого избиения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Анна Гарда.

«Просьба помочь финансово на лечение волонтера и настоящего патриота, три дня назад вступился за женщину, которую оскорбляли местные ватники, считая наших бойцов дураками. Игорь не смолчал и был жестко избит. Сломана челюсть в двух местах», ­– пишет Гарда.

Волонтер отмечает, что ее коллеге в Николаеве сделали операцию, которая не дала результатов. Мужчине нужно дополнительно ставить пластину. По ее словам, стоимость одной только пластины составляет девять тысяч гривен. Кром того Игорю Городнюку нужно еще не менее пяти тысяч гривен на саму операцию и лечение.

Реквизиты для помощи:

Номер карты «ПриватБанка»: 5168 7556 3077 4194 - Игорь Городнюк. Телефон для контактов: (063)274-68-93 (Анна Гарда).

Напомним, в Николаеве на междугороднем вокзале двое злоумышленников избили мужчину, сделавшего им замечание.