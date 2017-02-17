СБУ изъяла 12 килограммов метадона в крупной нарколаборатории, организованной гражданином РФ

Оперативники СБУ прекратили деятельность мощной нарколаборатории, организованной гражданином Российской федерации. Стоимость изъятого метадона на «черном рынке» составляет почти 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что наркодельцы подпольно изготавливали метадон и наладили разветвленную сеть его сбыта в Киевской и Одесской областях. Сотрудники спецслужбы провели ряд обысков по месту жительства участников группировки в Киеве, Киевской и Одесской областях. Оперативники СБУ обнаружили подпольную нарколабораторию в арендованном частном доме в Одесской области, которая была оснащена оборудованием для полного цикла производства метадона.

Правоохранители изъяли почти 12 килограммов готового наркотика, шестьдесят шесть килограммов прекурсоров, более пятисот литров химических соединений и реактивов, используемых для изготовления наркотика. Также во время обыска по месту жительства организатора наркобизнеса в Киеве правоохранители изъяли два боевых пистолета, более 200 патронов к ним и три глушителя.

Сейчас открыто уголовное производство по статье 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины. Гражданин России и его сообщник задержан согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевских «маршрутках» появились объявления, с помощью которых нанимают наркодилеров в Россию.