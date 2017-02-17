Житель Николаевщины собирался на свидание на День влюбленных и украл семь бутылок алкоголя

В Арбузинском районе Николаевщины полиция задержала 21-летнего местного жителя, который обокрал бар.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось в ночь на 14 февраля, накануне Дня влюбленных.

«Нетрезвый парень проник в закрытое развлекательное заведение, повредив замок входной двери, и вынес семь бутылок спиртного. По объяснениям парня, он собирался на свидание к своей девушке и хотел угостить ее выпивкой. Денег на задуманное у него не хватало, поэтому парень пошел на преступление».

«Не смутила злоумышленника и камера видеонаблюдения, установленная в баре. Сначала он, взяв бутылку алкоголя, показал на видеокамеру деньги и положил их возле кассы - якобы спиртное он не похищает, а покупает. На месте парень выпил спиртное, а уже покидая заведение вспомнил, что готовился к встрече с любимой. Поэтому он украл еще четыре бутылки водки, две бутылки пива и шоколад. На этот раз деньги за товар он оставлять уже не стал».

«По дороге на свидание часть краденого вор выпил, что-то растерял, оставив таким образом подругу без угощения», - отмечено в сообщении.

Утром владелец бара увидел, что в заведении были посторонние, а с полок исчезли алкогольные напитки. О краже он заявил в полицию, а правоохранители разыскали вора, установив его личность благодаря записи с камеры видеонаблюдения. События той ночи парень вспоминает частично, потому и свой поступок объясняет чрезмерным количеством выпитого спиртного. Сейчас злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в 2012 году николаевская милиция публиковала «романтическую историю» об «оборотнях в погонах».