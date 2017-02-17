Аудиторы проверят деятельность КП «Николаевкоммунтранс» и «Международный аэропорт Николаев»

В Николаеве началась проверка хозяйственной деятельности коммунальных предприятий «Николаевкоммунтранс» и «Международный аэропорт Николаев».

Об этом на заседании рабочей группы по вопросам проверки деятельности КП сказал первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь в пятницу, 17 февраля, передает пресс-служба ОГА.

Проверка касается анализа эффективности финансово-экономических показателей деятельности предприятий; состояния организации охраны труда; состояния технологических объектов; анализа задолженностей; влияния деятельности предприятий на окружающую среду; эффективности привлечения инвестиций, а также наличия признаков незаконной деятельности и других злоупотреблений.

«Сегодня мы определили координаторов проведения проверок от облгосадминистрации - это управление жилищно-коммунального хозяйства, руководитель - Евгений Гладков, и управление по вопросам имущества коммунальной собственности области, руководитель - Ольга Видина. Специалисты-аудиторы будут проверять деятельность предприятий с 2014 года и по сей день», - прокомментировал Вячеслав Бонь.

Рабочая группа была создана распоряжением председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко. Губернатор подписал распоряжение о создании этой группы для проверки состояния соблюдения законодательства Украины коммунальными предприятиями на прошлой неделе.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил о том, что коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» пытались приватизировать.