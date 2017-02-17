Главу Фонда соцзащиты инвалидов Украины задержали на взятке в 700 тысяч гривен

Сергей Артюх В пятницу, 17 февраля, сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали главу Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитики при получении первой части взятки в 300 тысяч гривен. Всего чиновник требовал 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В ведомстве отмечают, что глава Фонда разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение от директора Одесского областного отделения фонда соцзащиты инвалидов неправомерной выгоды. Требуемая сумма взятки составляет 10 % от общей суммы выделенных областному отделению средств на реализацию программ социальной защиты инвалидов.

Согласно информации на сайте Фонда социальной защиты инвалидов, его директором является Артюх Сергей Александрович.

Действия директора Фонда квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере, соединенного с вымогательством неправомерной выгоды»). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности указанного лица в совершенном уголовном правонарушении.

Напомним, в Киеве СБУ задержала главу Госслужбы занятости на взятке в 600 тысяч гривен.