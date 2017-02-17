Грабители отобрали миллион гривен у киевлянина, приехавшего менять валюту

Вечером 16 февраля в Печерском районе Киева, на бульваре Леси Украинки неизвестные напали на авто и отобрали у мужчины более миллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

По словам 46-летнего мужчины, который работает водителем, он направлялся в обменник, расположенный на улице Киквидзе. Именно туда ему сказал ехать хозяин, который якобы накануне договорился обменять там гривны на доллары США. Прибыв по адресу, мужчина в помещении пункта обмена узнал об отсутствии необходимой денежной суммы в иностранной валюте.

Возвращаясь назад, он был вынужден остановиться из-за пробок. И именно тогда он почувствовал глухой удар: неизвестный разбил стекло пистолетом и приказал ему не двигаться. В это время другой грабитель с заднего сиденья иномарки забрал пакет с деньгами и сумку водителя с документами и мобильным телефоном. После этого нападавшие на уехали в неизвестном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве грабители обстреляли авто возле банка и отобрали у мужчины 2,5 миллиона гривен.