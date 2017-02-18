В пригороде Николаева разбойники ворвались в дом и ограбили мужчину

В микрорайоне Николаева Большая Корениха в ночь на 16 февраля двое злоумышленников ворвались в дом 50-летнего местного жителя, избили его и отобрали деньги.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

«По словам мужчины, около полуночи в его дом на улице Геологов ворвались двое неизвестных мужчин в масках. Нападавшие избили и связали хозяина, после чего завладели его мобильным телефоном и деньгами в сумме 4 тысячи гривен», - отмечено в сообщении.

Приметы одного из нападавших: рост 160-170 см, среднего телосложения.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Полиция разыскивает злоумышленников и просит граждан, которые владеют информацией по данному факту, обращаться в Заводской отдел полиции по адресу: улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин Турции заявил о разбойном нападении на него в селе под Николаевом.