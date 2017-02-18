В Одессе задержали двух граждан Грузии, которые в Коблево отобрали автомобиль у мужчины

В Одессе полиция задержала двух иностранцев возрастом 52 и 48 лет, которые подозреваются в нападении на мужчину и угоне его автомобиля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что 21 января на 66-летнего жителя соседней области при въезде в зону отдыха села Коблево напали трое неизвестных. Они избили мужчину и отобрали у него автомобиль «Toyota Corolla». При этом злоумышленники пытались увезти с собой мужчину, силой удерживали его в салоне, но он сумел выскочить на ходу из машины.

Через несколько дней в полицию поступило сообщение от жителей одного из сел района, расположенного в 20 километрах от места преступления, что на территории их населенного пункта находится брошенный автомобиль. Машина длительное время стояла без водителя, но с работающим двигателем и включенными фарами. Полицейские выяснили, что это именно тот автомобиль, который был отобран у мужчины. Подозреваемых в преступлении задержали в Одессе, была проведена процедура опознания.

«Иностранцы, прибывшие на территорию Украины в мае прошлого года, не признаются в совершении преступления, но доказательства, найденные во время обысков в их жилищах, указывают на их причастность. Злоумышленники не сотрудничают со следствием и обосновывают свой отказ тем, что не понимают украинского и русского языков. Граждане другого государства только объяснили цель своего нахождения на территории Украины – якобы они занимались реализацией на рынках Одессы цитрусовых и спиртных напитков», - рассказали в полиции.

О задержании иностранцев уведомили посольство их страны. Злоумышленникам объявили о подозрении и избирается мера пресечения. Им также могут вменить похищение человека и разбой. Устанавливается причастность нападавших к совершению других преступлений. Установлено, что 52-летний задержанный уже имеет криминальный «опыт» – в Украине он привлекался к ответственности грабежи и незаконный оборот оружия.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», задержанные являются гражданами Грузии.