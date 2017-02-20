Экс-главврач НОПБ №1 Очколяс проиграл и апелляцию врачу больницы и «Преступности.НЕТ»

Виктор Очколяс Бывший главный врач НОПБ №1 Виктор Очколяс подал апелляцию против решения Заводского райсуда Николаева, отклонившего его иск к врачу больницы Ивану Тригубу и «Преступности.НЕТ», и вновь проиграл суд.

Такое решение Апелляционный суд в Николаевской области принял в понедельник, 20 февраля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее большая часть медперсонала психбольницы обращалась в ряд учреждений с просьбой уволить Очколяса с должности главврача, которого они обвинили в массовых нарушениях, неэффективном менеджменте и психологическом давлении на сотрудников. Доводы персонала также были опубликованы журналистом «Преступности.НЕТ». Тогдашний главврач после огласки этих фактов подал на врача Ивана Тригуба, редакцию и журналиста в суд за якобы лживые обвинения, но суд отказал Очколясу в удовлетворении иска.

В апелляционной инстанции коллегия судей в составе Нины Самчишиной, Павла Лисенко и Татьяны Серебряковой высушили все стороны процесса и постановили отказать Виктору Очколясу в удовлетворении его требования. Судьи подчеркнули, что суд первой инстанции вынес правильное решение и оставили его без изменений.

Добавим, что адвокат Ивана Тригуба Роман Русин, также обратил внимание на озвученные свидетелями факты нарушений и отметил, что суд может обращаться к правоохранителям при наличии появившихся фактов преступлений.

Стоит отметить, что Виктор Очколяс после увольнения с должности и громкого конфликта с персоналом не оставляет попыток вернуться в прежнее кресло главврача. Несмотря на общественный резонанс о действиях Очколяса при должности и заявленных медиками нарушениях, он все равно подал документы и принял участие в конкурсе на занятие должности главврача Николаевской областной психиатрической больницы №1.