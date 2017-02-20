Силовики накрыли масштабную схему легализации автотранспорта, действующую в 11 областях Украины

Правоохранители разоблачили преступную группу, в состав которой входили несколько десятков злоумышленников, которые, действуя на территории 11 регионов Украины, легализовали похищенные и завезенные из-за границы автомобили.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подпольные мастерские изготавливали поддельные документы и номерные знаки, а также "перебивали" номера на агрегатах авто.

Деятельность нелегальной сети разоблачили сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска и следователями Одесской области, прокуратурой и СБУ.

Кроме изготовления нелегальных техпаспортов и номеров, члены указанного сообщества осуществляли несанкционированное вмешательство в работу официальных электронно-вычислительных машин. Они получали таким образом данные о зарегистрированных в Украине транспортных средствах и использовали похищенную информацию для изготовления поддельных свидетельств о регистрации авто.

Часть членов преступной группы организовывала похищения и хранение транспортных средств, другие участники группы доставляли похищенные авто в гаражи, где в дальнейшем им меняли номера агрегатов и узлов.

Кроме того, несколько человек принимали заказы на изготовление нужной "продукции", еще часть участников подыскивала через базу данных информацию о нужных авто. Используя эту информацию и коррупционные связи в региональных сервисных центрах, злоумышленники изготавливали поддельные документы и номерные знаки на автомобили-"двойники".

Нескольким задержанным уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного Кодекса Украины:

- незаконное завладение транспортными средствами (ст. 289); - уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства (ст. 290); - подделка документов, печатей штампов и бланков, их сбыт и использование (ст. 358); - несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ст. 361).

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, правоохранители провели 62 обыска в 11 областях "от Мариуполя до Волыни, включая Одессу и Киев".

Во время обысков обнаружили и изъяли 55 автомобилей-"двойников" с поддельными документами об их регистрации, бланковую продукцию, номерные знаки, документы, ключи от угнанных автомобилей, оборудование для "перебивки" номеров агрегатов и узлов, другие вещественные доказательства.

В полиции отметили, что к задержанию злоумышленников привлекали бойцов спецподразделения КОРД.

Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины, кроме похищенных автомобилей злоумышленники также незаконно легализовали автомобили, ввезенные из-за границы.

"Оперативники Управления СБУ в Одесской области задокументировали, что злоумышленники действовали в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Ровенской, Запорожской, Луганской, Одесской и Полтавской областях", - говорится в сообщении СБУ.

Подпольные мастерские злоумышленники организовывали в частных домах. Они изготавливали свидетельства о регистрации транспортных средств, водительские удостоверения, номерные знаки и доверенности. Ежемесячно ими нелегально регистрировалось от 100 до 150 авто.

Напомним, ранее в Украине задержали крупную группировку автоугонщиков, в состав которой входили полицейские.