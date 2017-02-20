На Николаевщине суд отправил на 11 лет за решетку 20-летнего преступника, который ограбил и изнасиловал продавщицу

Первомайский горрайонный суд осудил к 11 годам тюрьмы злоумышленника, который в октябре прошлого года сначала ограбил магазин, а затем изнасиловал продавщицу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Напомним, как сообщалось ранее, в городе Первомайске на Николаевщине в ночь на 6 октября прошлого года неизвестный ограбил магазин на улице Достоевского и изнасиловал продавщицу. Спустя несколько дней по подозрению в совершении данного преступления был задержан 20-летний местный житель.

«В ходе судебных слушаний установлено, что в октябре 2016 года в городе Первомайск обвиняемый, кстати, уже ранее судимый за преступления против собственности, применив насилие к продавщице магазина, завладел денежными средствами в сумме 2150 гривен, которые были в то время в кассе. Затем, продолжая преступную деятельность, мужчина изнасиловал потерпевшую», – говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре также отметили, что спустя два часа после совершенного, преступник в селе Грушевка Первомайского района повредил полиэтиленовый навес торговой палатки, после напал на продавщицу, применив насилие, и под угрозой ножа завладел ее денежными средствами в сумме 500 гривен.

«16 февраля Первомайским горрайонный судом за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 187 («Грабеж»), ч.3 ст.186 («Разбой») и ч.1 ст 152 («Изнасилование») УК Украины, мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Николаевщине полиция задержала 20-летнего серийного грабителя и угонщика.