В Николаеве задержали двух воров мобильных телефонов

В Заводском районе города Николаева правоохранители установили личности преступников, которые выкрали у николаевцев мобильные телефоны и деньги. Мера пресечения избирается.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Николаевской области, жертвой злоумышленников стал 41-летний владелец автомобиля «ВАЗ». Воспользовавшись тем, что мужчина забыл закрыть двери в своем автомобиле, преступники выкрали из салона два мобильных телефона. Полицейские быстро установили место нахождения воров. Ими оказались 26-ти и 35-летние местные жители. Украденное изъяли и вернули владельцу.

Второй потерпевшей от грабителя стала 32-летняя жительница Николаева. Она сообщила полиции, что неизвестный украл у нее деньги и мобильный телефон. Оперуполномоченные криминальной полиции установили личность вора. Им оказался 36-летний знакомый заявительницы, с которым она накануне проводила время. По его словам, телефон он продал, а деньги потратил на свои нужды.

Относительно преступников избирается мера пресечения, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, начаты криминальные производства по статье 185 УК Украины «Кража».

Также в полицию поступило заявление от 33-летнего мужчины, который сообщил, что в ночь с 15 на 16 февраля неизвестные разбили в его автомобиле стекло и забрали из салона сумку с документами и видеорегистратор. Автомобиль «Renault» был припаркован возле дома №4А по проулку Курьерному.

В тот же день с похожим случаем в полицию обратилась 35-летняя женщина. Из ее машины «Opel», припаркованной возле супермаркета по проспекту Центральный 26С, исчез планшет.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.185 УК Украины «Кража».

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению краж и обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией, полезной для следствия, обратиться в Заводской отдел полиции по адресу: город Николаев, улица Белая, 44, или по телефонам (0512)34-11-98 и 102.