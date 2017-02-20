«Тебя ждут дома»: на Донетчине очередной боевик «ДНР» добровольно сдался сотрудникам СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках программы «Тебя ждут дома» склонили к добровольному сложению оружия и возвращению к нормальной жизни еще одного бывшего боевика террористической «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что житель города Курахово Донецкой области в 2015 году, желая заработать денег, вступил к незаконным вооруженным формированиям «ДНР». Он выполнял обязанности водителя, но привлекался боевиками в караульной службы с оружием в руках. В составе террористической группировки человек не получил обещанного вознаграждения и разочаровался в идеях «русского мира».

Он оставил незаконное формирование и длительное время находился в Донецке. Бывший боевик не решался вернуться на подконтрольную украинской власти территорию, опасаясь уголовной ответственности за участие в «ДНР».

«От жены он узнал о программе СБУ «Тебя ждут дома» и, поскольку не совершал тяжких преступлений, решил ею воспользоваться. В настоящее время мужчина вернулся к семье, трудоустроился и рассчитывает на решение суда об освобождении от уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее николаевский террорист «ДНР» по кличке «Змей» добровольно сдался и его освободили от ответственности