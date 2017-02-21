В Николаеве у матери забрали детей, которые жили в холодном и заваленном мусором доме

В Николаеве 20 февраля у 35-летней матери забрали двух детей. Мать не обеспечила своим детям надлежащие условия проживания.

Об этом сообщили в службе по делам детей Николаевского городского совета.

«Выявлена семья, условия проживания которой шокировали членов рейдовой группы (представителей соцслужб и полиции – ПН). Специалистам, которые не первый год работают с семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, не хватало слов объяснить матери невозможность дальнейшего пребывания детей в семье. Женщина искренне не понимала, почему условия проживания детей в жилом доме без отопления опасны для здоровья и развития малолетних», - отмечается в сообщении.

В настоящее время дети в безопасности, они находятся под наблюдением медиков и педагогов.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция отпустила женщину, заставлявшую ребенка попрошайничать на главной улице Николаева.