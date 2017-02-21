На Николаевщине изъяли крупную партию контрабандного спирта

Налоговая милиция совместно с прокуратурой Николаевщины ликвидировали канал поставки контрабандного спирта, который использовался для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом сообщает Главное управление Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Так, в рамках проведения операции «Акциз 2017» в ходе обыска в одном из агентств почтовых отправлений Николаева из незаконного обращения изъяли 440 литров контрабандного спирта на общую сумму 44 тысячи гривен. Образцы изъятой жидкости отправлены на исследование относительно ее соответствия требованиям госстандарта.

Начато уголовное производство по статье 204 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное изготовление, хранение и сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров.

Напомним, ранее в Николаеве, в микрорайоне Терновка, от отравления суррогатным алкоголем умерли пять человек. 29 сентября налоговики задержали мужчину, который реализовывал фальсифицированный алкоголь на территории области. Позже, 18 октября, в Николаеве зафиксировали еще один летальный случай отравления суррогатным алкоголем.